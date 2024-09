Otages: Gantz et Eisenkot affirment que Netanyahou repousse ment au public

Benny Gantz et Gadi Eisenkot, deux figures de l'opposition et anciens chefs d'état-major de l'armée ont remis en cause les affirmations selon lesquelles le maintien de Tsahal sur l'axe de Philadelphie à Gaza était crucial pour Israël, au prix même du retour des otages. Lors d'une conférence de presse tenue mardi soir, ils ont vivement critiqué la gestion de la crise des otages et la stratégie militaire du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Gantz n'a pas mâché ses mots, accusant Netanyahu d'avoir "systématiquement retardé la capacité à progresser vers des accords sur les otages, y compris dans le premier cadre proposé". Il a remis en question la sincérité du Premier ministre, affirmant que ce dernier n'avait pas dit la vérité au public israélien sur plusieurs points cruciaux, notamment l'incapacité à ramener les otages vivants et à protéger efficacement la frontière sud.

Avshalom Sassoni/Flash90

Au cœur de cette controverse se trouve le corridor de Philadelphie, une bande étroite le long de la frontière entre Gaza et l'Égypte. Alors que Netanyahou insiste sur l'importance cruciale de contrôler cette zone pour la sécurité d'Israël, Gantz a déclaré sans ambages : "Disons la vérité - l'axe de Philadelphie n'est pas la menace existentielle pour l'État d'Israël." Pour lui, la véritable menace vient de l'Iran et de son "axe du mal", une préoccupation qu'il accuse Netanyahou de négliger au profit de considérations politiques à court terme. Face à cette situation, Gantz et Eisenkot ont proposé une série d'actions qu'ils jugent nécessaires, allant du retour des otages "même à un prix élevé" à la sécurisation de la frontière sud de Gaza, en passant par le déplacement de l'effort militaire vers le nord et la formation d'alliances régionales contre l'Iran. Dans un défi direct lancé au Premier ministre, Gantz a déclaré : "Si Netanyahou n'est pas assez fort pour résister à la pression internationale - qu'il rende les clés et rentre chez lui."

Tal Shahar/Pool/Flash90

La réponse du bureau de Netanyahou ne s'est pas faite attendre. Dans un communiqué, il a affirmé que "la réalité parle d'elle-même", énumérant une série de succès militaires récents, dont l'élimination de hauts commandants du Hamas et du Hezbollah. La déclaration se termine par une pique à peine voilée à l'opposition : "Ceux qui ne contribuent pas à la victoire et au retour de nos otages feraient mieux de ne pas interférer."