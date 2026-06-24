David Zini ferme la cellule LGBT du Shin Bet et retire un mémorial du 7 octobre

Le nouveau chef du Shin Bet, David Zini, a ordonné le démantèlement d’un espace commémoratif dédié aux victimes du 7 octobre installé au siège de l’organisation, ainsi que l’annulation des activités liées au Mois des fiertés, selon des informations confirmées mercredi par le service de sécurité intérieure israélien.

Concernant le mémorial, le Shin Bet a indiqué que David Zini estimait que l’exposition ne reflétait qu’une partie des pertes subies lors de l’attaque du Hamas. « L’échec du 7 octobre est l’un des plus grands et des plus douloureux qu’ait connus l’État d’Israël. Au siège du service existe un mur commémoratif honorant l’ensemble des victimes, et non une partie d’entre elles », a déclaré l’organisation.

Créé à l’initiative d’employés du Shin Bet après l’attaque du 7 octobre, l’espace présentait des photographies et objets personnels de membres du service tués lors du massacre ou dans les combats qui ont suivi. Douze agents du Shin Bet ont perdu la vie lors des événements du 7 octobre et des opérations menées par la suite.

Selon le quotidien Haaretz, David Zini aurait justifié sa décision par la volonté de ne pas maintenir sous les yeux des employés un rappel permanent de l’échec sécuritaire ayant conduit à l’attaque.

Parallèlement, plusieurs médias israéliens ont rapporté que le chef du Shin Bet avait décidé de mettre fin aux activités organisées dans le cadre du Mois des fiertés et de supprimer le budget consacré aux initiatives de la cellule LGBT de l’organisation. Le Shin Bet a toutefois affirmé qu’aucune demande officielle concernant la dissolution de cette structure n’était parvenue au bureau du directeur et que les règles encadrant les activités internes n’avaient pas été modifiées.

Ces décisions ont suscité des réactions politiques. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a salué une réorientation des ressources vers les missions sécuritaires du service, estimant que les questions sociétales ne relevaient pas du cœur des activités des organismes de sécurité.

Le ministre Amichai Chikli a également soutenu cette approche, affirmant que « Tsahal et le Shin Bet ne sont ni des universités ni des organisations politiques » et doivent rester concentrés sur leur mission première : la protection de l’État d’Israël.

À l’inverse, d’anciens membres du Shin Bet ont dénoncé ces décisions. Interrogé par Ynet, un ancien agent ayant servi au sein de l’organisation pendant plus de vingt ans a estimé que la fermeture de la cellule LGBT rompait avec la tradition d’ouverture et d’inclusion qui prévalait jusqu’à présent au sein du service.