Décès d’Asher Hayon, ancien chef de cabinet de Benjamin Netanyahou, à l’âge de 57 ans

Asher Hayon, ancien chef de cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahou, est décédé subitement lundi matin à l’âge de 57 ans. Figure discrète mais influente des coulisses du pouvoir israélien, il a accompagné Netanyahou pendant plus de deux décennies, notamment lors de la pandémie de Covid-19 et durant le processus de signature des Accords d’Abraham.

Dans un message empreint d’émotion, Benjamin Netanyahou a exprimé sa profonde tristesse : « Ma femme Sara et moi avons reçu avec un choc profond et une immense douleur la nouvelle du décès soudain de notre cher Asher Hayon. » Il a rappelé avoir travaillé à ses côtés depuis l’époque où il était ministre des Finances, saluant « son bon sens, son immense cœur et sa chaleur humaine ».

Né en 1968 à Kiryat Ata, Asher Hayon était marié et père de six garçons. Il avait servi dans la brigade des parachutistes, sous le commandement de Benny Gantz, alors commandant de bataillon, et d’Aviv Kochavi, commandant de compagnie. Après son service militaire, il avait entamé une carrière dans le secteur public, notamment comme conseiller au ministère de l’Intérieur, avant de devenir en 2003 conseiller de Netanyahou au ministère des Finances.

Il occupa ensuite plusieurs fonctions clés, dont chef de cabinet de Yoav Gallant au ministère du Logement, avant d’être nommé directeur du bureau et chef de cabinet de Netanyahu. Contraint de quitter ses fonctions il y a quelques années pour raisons de santé, il restait fidèle à sa ligne de conduite : agir dans l’ombre, au service de l’État.

Un proche a salué « un homme pieux, aimant les autres, au regard bienveillant », évoquant une perte immense pour sa communauté et pour Israël.