Des milliers de personnes défilent à Tel-Aviv à l'occasion du 20e anniversaire de l'otage Naama Levy

Des milliers de personnes défilent ce samedi de Habima à la place des Otages à Tel-Aviv pour marquer le 20e anniversaire de Naama Levy, une soldate de surveillance fait prisonnière par les terroristes du Hamas le 7 octobre.

Des manifestants portent des photos de Naama Levy, tandis que des amis et des membres de sa famille prient pour qu'elle revienne. Quelques heures après son enlèvement de la base militaire de Nahal Oz, une vidéo du Hamas est apparue sur Telegram, montrant Naama Levy, les mains liées, le bas de son pantalon couvert de sang et maculé de terre, les pieds nus, tirée par les cheveux à l'arrière d'une camionnette noire, puis poussée sur le siège arrière. Naama Levy apparaît également dans une vidéo montrant sa capture, ainsi que celle de quatre autres soldats, diffusée le mois dernier par le Hostage and Missing Families Forum (Forum des familles d'otages et de disparus). Fin mars, Ayelet Levy-Shahar, la mère de Naama Levy, avait révélé lors d'une interview accordée à la radio Kan B avoir reçu des nouvelles de sa fille. Un premier signe de vie leur est parvenu en novembre dernier par l'intermédiaire des captives libérées. "Elles ont dit qu'elle était blessée aux jambes mais qu'elle marchait et qu'elle avait traversé des épreuves très difficiles", a-t-elle confié. Plus récemment, il y a quelques semaines, la famille a reçu un second signe de vie. "Nous avons déjà reçu il y a quelques semaines un message officiel indiquant qu'elle est vivante, mais sans aucune information supplémentaire", a déclaré Ayelet Levy-Shahar lors de cet entretien.