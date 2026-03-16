Des débris d’interception tombent près du bureau du Premier ministre à Jérusalem

Des débris issus d’interceptions de missiles tirés depuis l’Iran sont tombés lundi après-midi en plusieurs points de Jérusalem, dont à proximité immédiate du bureau du Premier ministre, ont indiqué les autorités israéliennes. Selon les informations rapportées par les médias locaux, certains fragments sont tombés à seulement quelques mètres du bâtiment officiel.

D’autres zones de chute ont été signalées près de la Knesset, dans la Vieille Ville ainsi que dans différents secteurs de Jérusalem-Est. Les services de secours et les forces de sécurité sont rapidement intervenus pour sécuriser les lieux et inspecter les débris.

Les incidents ont causé des dégâts matériels, mais aucune victime grave n’a été signalée. Une personne a toutefois été légèrement blessée à Jérusalem-Est après avoir touché un fragment encore brûlant. L’individu a été victime de brûlures et a été transporté à l’hôpital pour recevoir des soins.

Plus tôt dans la journée, la police avait également signalé la découverte de fragments d’un élément d’interception dans la ville de Safed, dans le nord d’Israël. Les autorités avaient alors craint une possible fuite de substance dangereuse.

Des policiers du district nord ont immédiatement bouclé la zone, éloigné les curieux et pris des mesures de précaution afin d’éviter tout danger pour les habitants du quartier voisin. Après des vérifications menées sur place par les démineurs de la police et les équipes des services d’incendie et de secours, les autorités ont finalement exclu tout risque de fuite de substances dangereuses ou de présence d’explosifs.

La police a appelé la population à suivre strictement les consignes de sécurité, à éviter les sites d’impact et à ne pas toucher les fragments ou restes d’interception afin de permettre aux forces de sécurité et aux équipes de secours d’intervenir en toute sécurité.