Des milliers d'Israéliens reçoivent un SMS leur proposant de travailler pour l'Iran

Des milliers d'Israéliens ont reçu jeudi matin un SMS inquiétant les invitant à travailler pour l'Iran. "Les agences de renseignement iraniennes sont prêtes à recevoir votre coopération en matière de renseignement. Pour collaborer, contactez l'une des ambassades iraniennes via internet", indiquait le message.

Cette tentative d'intimidation n'est pas la première du genre. En septembre dernier, de nombreux Israéliens avaient reçu des appels téléphoniques étranges et menaçants, dans un hébreu approximatif, combinant messages d'intimidation et tentatives de recrutement.

Ceux qui avaient décroché avaient entendu un message enregistré : "Le renseignement iranien recherche des agents qualifiés. Salaire compétitif, sécurité complète. Trouvez-nous sur Telegram et sur internet."

Quelques mois auparavant, la Direction nationale israélienne de la cybersécurité avait signalé des SMS diffusés massivement se faisant passer pour la Défense civile sous le nom "OrefAlert". Ces messages, reçus sur les téléphones portables de milliers de citoyens, recommandaient d'éviter de rester dans les abris et annonçaient des interruptions d'approvisionnement en carburant.

Ces différentes opérations s'inscrivent dans une stratégie de guerre psychologique visant à déstabiliser la population israélienne et à semer la confusion en usurpant l'identité d'organismes officiels ou en tentant directement d'intimider les citoyens.