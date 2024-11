Des requins rares font leur apparition sur les côtes israéliennes

Un phénomène unique et exceptionnel à l'échelle mondiale vient d'être observé à Hadera, en Israël : l'apparition de requins-renards et de requins à ailerons. La Société pour la protection de la nature a annoncé ce mercredi que ce phénomène, qui attire de nombreux curieux, n'est pas encore encadré. Selon Alon Rothschild, directeur du programme marin "La Moitié Bleue", cette situation présente des défis particuliers : "À Hadera, les requins effectuent un séjour prolongé, attirant une importante activité humaine - plongeurs, pratiquants de snorkeling, paddle, kayak et bateaux motorisés. Bien que l'observation de ces grands prédateurs soit fascinante, le site n'est pas réglementé, ce qui pose des risques tant pour les requins que pour les humains. La pêche à la ligne depuis la côte représente notamment une menace importante."

Les risques sont multiples : les requins, espèce protégée, peuvent se retrouver piégés dans les filets, tout comme les plongeurs et snorkelers. La situation est d'autant plus préoccupante en raison de la forte fréquentation du site, de la mauvaise visibilité sous-marine et des courants imprévisibles provenant de la centrale électrique. Ofer Shper, plongeur expérimenté de 50 ans, témoigne : "Nous avons observé trois requins-renards cette semaine. Malgré leur réputation, les espèces présentes à Hadera ne sont pas considérées comme dangereuses. Néanmoins, comme avec tout animal sauvage, il faut rester prudent, maintenir ses distances et respecter leur environnement."

La Société pour la protection de la nature recommande la mise en place d'une gestion saisonnière du site. Elle préconise sa déclaration en tant que "valeur naturelle protégée" par le Ministère de l'Environnement, avec une gestion assurée par l'Autorité de la Nature et des Jardins. Cette dernière dispose des compétences nécessaires en matière de surveillance quotidienne, d'expertise scientifique et d'autorité juridique pour gérer efficacement le site, à condition qu'elle en reçoive le mandat et les moyens appropriés.