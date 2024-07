Deux blessés dont un grave dans un attentat à l'arme blanche à Karmiel, dans le nord d'Israël

Deux Israéliens ont été grièvement et gravement blessés dans une attaque à l'arme blanche qui a eu lieu mercredi dans un centre commercial de la ville de Karmiel, dans le nord d'Israël, a indiqué la police israélienne. Le terroriste, un Arabe israélien originaire de Nahaf, un village près de Karmiel, a été neutralisé sur place, apparemment par un civil avec son arme personnelle, et son décès a été prononcé par les autorités médicales. De nombreuses forces de police se sont rendues sur les lieux.

"À 11h55, la ligne d'assistance téléphonique du Magen David Adom (MDA) dans la région a reçu un signalement concernant deux personnes blessées dans un centre commercial à Karmiel. Les médecins et paramédicaux du MDA soignent sur place les deux blessés, dont un est dans un état grave", ont indiqué dans un premier temps les services de secours du MDA.

Les médecins et paramédicaux du MDA ont prodigué des soins médicaux et évacué vers le centre médical Galilée de Nahariya deux blessés présentant des blessures pénétrantes, a plus tard indiqué le MDA. Un jeune homme d'une vingtaine d'années est dans un état critique, et une réanimation est pratiquée, et un autre du même âge est dans un état grave mais pleinement conscient.

"Deux hommes ont été amenés au centre médical Galilée avec des coups de couteau résultant de l'incident survenu dans le centre commercial de Karmiel", a quant à lui indiqué ensuite l'hôpital où ont été admis les victimes. "L'un des blessés a été amené au cours des opérations de réanimation qui ont débuté sur le terrain et son état est décrit comme critique, tandis que l'autre blessé est décrit comme étant dans un état grave et stable".