Deux soldates violemment attaquées dans la ville orthodoxe de Bnei Brak

Deux soldates ont été victimes d’une violente agression à Bnei Brak ce dimanche. Selon les premiers rapports, elles ont été prises pour cible par une foule et ont dû se réfugier dans un bâtiment de la ville avant d’être secourues par des policiers, dont deux en civil et un en uniforme, qui les ont protégées de leur corps. L’identité des soldates n’a pas encore été révélée, et les circonstances exactes de l’attaque restent floues. Selon l’armée israélienne, il ne s’agissait pas d’une opération de police militaire ni de distribution d’ordres de conscription, mais de soldats rendant visite à une camarade Haredi à son domicile.

12 émeutiers ont été appréhendés.

Des images de l’incident montrent la scène dramatique du sauvetage, avec la foule hurlant des insultes aux soldats et policiers : « Nazis, dégagez ! ». Suite à cette agression, des émeutes ont éclaté dans la ville. Des manifestants ont renversé un véhicule de police et incendié une moto.

La police a déclaré : « La ligne d’urgence a reçu un signalement concernant un rassemblement de délinquants autour de deux soldates engagées dans une activité de bienfaisance. Nos forces ont sécurisé les soldates lorsque les fauteurs de troubles ont commencé à les affronter et à jeter des poubelles sur le passage du véhicule de patrouille. L’incident est désormais sous contrôle. »

L’incident a suscité de vives réactions au sein du paysage politique israélien. "Je condamne fermement les violentes émeutes à Bnei Brak contre les soldats de Tsahal et les policiers israéliens. Il s’agit d’une minorité extrémiste qui ne représente pas l’ensemble de la société Haredi. Ces événements sont graves et inacceptables. Nous ne tolérerons pas l’anarchie et nous ne laisserons aucune atteinte aux membres des forces de Tsahal et de sécurité qui accomplissent leur mission avec dévouement et détermination", a déclaré Benjamin Netanyahou.

Le ministre de la Défense, Israel Katz, a écrit sur X : « Je condamne fermement l'attaque violente perpétrée par une poignée d'émeutiers contre des soldates de Tsahal à Bnei Brak. Quiconque lève la main sur les forces de sécurité, les soldats et les femmes de Tsahal, ainsi que les policiers israéliens, franchit une ligne rouge. La violence contre les militaires est un acte criminel, et non une forme de protestation. » Il a ajouté : « J'appelle les dirigeants de la communauté Haredi à condamner cet acte et les forces de l'ordre à agir avec fermeté et à traduire en justice tous les participants à cette attaque. L'État d'Israël ne tolérera aucune atteinte aux forces de sécurité et ne fera de la violence, sous quelque forme que ce soit, une priorité. »

L’ancien Premier ministre Naftali Bennett a dénoncé « une ligne rouge franchie », affirmant que cette agression constitue « une anarchie inacceptable ».

Le chef de l’opposition, Yaïr Lapid, a exigé « une vague d’arrestations immédiate » et déploré que des soldats et policiers soient attaqués en Israël. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a condamné « les actes graves et criminels » et souligné que « la majorité des Haredim respecte la loi et ne participe pas à ces violences ».

Benny Gantz, président de Bleu Blanc, a estimé que les événements « constituent une atteinte à la moralité » et appelé à une action ferme de la police et à une condamnation de la part des dirigeants Haredi. La municipalité de Bnei Brak a quant à elle dénoncé toute forme de violence et assuré qu’elle agirait pour maintenir l’ordre.

D’autres voix politiques et organisations militaires ont également réagi. Yoaz Hendel, président du Parti des réservistes, a évoqué « un chaos qui menace la souveraineté de l’État ». Gadi Eisenkot, président de Yashar, a insisté sur l’importance d’une loi de conscription universelle pour protéger Tsahal. Avigdor Lieberman, président de Yisrael Beiteinu, a appelé à un rétablissement immédiat de l’ordre. .