Des orthodoxes bloquent la route 4 après l’arrestation de réfractaires à la conscription

De violentes manifestations menées par des groupes orthodoxes radicaux ont éclaté lundi en Israël, à la suite de l’arrestation récente de deux réfractaires à la conscription issus de la communauté orthodoxe. En réaction, ces groupes ont appelé à des protestations qu’ils présentent comme une défense du « monde de la Torah », qualifiant les personnes arrêtées de « prisonniers de l’étude religieuse ».

Les manifestations ont entraîné la fermeture totale de la Route 4, l’un des principaux axes routiers du pays, entre les carrefours Aluf Sadeh et Em HaMoshavot, dans les deux sens. La police a également bloqué le carrefour de Givat Shmuel, tandis que la circulation a été déviée vers Petah Tikva. D’autres perturbations ont été signalées dans le sud du pays, notamment près du carrefour de Gilat.

La police a indiqué qu’il s’agissait d’une manifestation illégale et a fait état d’affrontements avec les forces de l’ordre. Plusieurs manifestants ont été interpellés. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des protestataires scandant des slogans extrêmement virulents contre l’armée israélienne, dont certains appelant explicitement au refus total du service militaire.

L’armée israélienne (Tsahal) a réagi à une controverse liée à la détention de l’un des réfractaires arrêtés. Elle a reconnu un « incident exceptionnel » concernant le non-respect temporaire de certaines pratiques religieuses du détenu lors de son transfert vers une prison militaire. Tsahal a présenté ses excuses, assuré que les procédures avaient été immédiatement clarifiées et annoncé l’ouverture d’un examen interne afin d’éviter que de tels cas ne se reproduisent.

En parallèle des troubles, les tensions politiques persistent autour du projet de loi sur la conscription. Des discussions ont récemment eu lieu entre des représentants des partis haredim et le conseiller juridique de la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, afin de parvenir à un texte juridiquement plus consensuel. Malgré ces négociations, les appels à durcir la mobilisation se multiplient dans les cercles ultra-radicaux, laissant craindre de nouvelles perturbations dans les jours à venir.