Deux soldats israéliens tués dans l'attentat en Samarie

Deux soldats israéliens ont été tués vendredi matin lors de l'attentat perpétré près de Havat Gilad, en Samarie. Il s'agit du major Yuval Ezra, 27 ans, commandant de batterie au sein du 411ᵉ bataillon de la 282ᵉ brigade d'artillerie, et du sergent-chef de réserve Benayahu Mellet, 32 ans, membre de l'équipe de sécurité de Havat Gilad.

Selon les premiers éléments de l'enquête, un groupe de randonneurs israéliens a été attaqué à proximité du village de Tell par des Palestiniens. Les membres de l'équipe de sécurité locale sont intervenus, mais au cours des affrontements, un terroriste est parvenu à s'emparer de l'arme d'un agent de sécurité avant d'ouvrir le feu sur les civils. L'arme a été récupérée après que le terroriste a été neutralisé.

Outre les deux victimes, deux autres Israéliens ont été blessés, dont l'un grièvement, et évacués vers l'hôpital par hélicoptère.

Tsahal a indiqué que l'excursion n'avait pas été coordonnée avec les forces déployées dans le secteur. L'armée affirme que plusieurs terroristes ont été éliminés lors des échanges de tirs, dont l'auteur de la fusillade.

À la suite de l'attaque, Tsahal a imposé un bouclage du village de Tell et de la ville de Naplouse, renforçant simultanément son dispositif militaire dans toute la région. Un couvre-feu des sorties a également été décrété, tandis que les forces israéliennes poursuivent leurs opérations de ratissage afin de retrouver les éventuels complices.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réuni le ministre de la Défense et le chef d'état-major pour décider des mesures de riposte. « Nous agirons avec force contre les terroristes et leurs commanditaires et ne permettrons pas au terrorisme de relever la tête en Judée-Samarie », a-t-il déclaré.

L'attentat est le troisième survenu en moins de 24 heures en Judée-Samarie.