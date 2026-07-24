Après trois attentats en 24 heures, Tsahal prépare une vaste opération en Judée-Samarie

Tsahal a annoncé vendredi le lancement prochain d'une opération de grande ampleur en Judée-Samarie, après l'attaque par balles survenue dans la matinée près de Havat Gilad. L'armée a également décidé de suspendre les permissions et de renforcer ses effectifs dans l'ensemble du secteur.

Cette décision intervient après une série de trois attaques contre des Israéliens en moins de 24 heures. Jeudi, un Israélien a été poignardé près d'Itamar alors qu'il s'était rendu sur place pour éteindre un incendie volontaire. Plus tard dans la journée, un autre civil israélien a été blessé à l'arme blanche près de Ganim. L'auteur de cette seconde attaque a ensuite été identifié comme un policier palestinien.

Vendredi matin, des affrontements ont éclaté entre des Palestiniens et des randonneurs israéliens arrivés dans le village de Tell, près de Havat Gilad. Des membres des forces de sécurité sont intervenus pour séparer les deux groupes. Selon les premiers éléments, un Palestinien s'est alors emparé de l'arme de l'un d'eux avant d'ouvrir le feu.

Benayahu Melet, membre de l'équipe locale d'intervention de Havat Gilad dépêché sur les lieux, a été tué. Deux autres personnes ont été grièvement blessées.

Tsahal a par ailleurs indiqué avoir arrêté durant la nuit plusieurs suspects accusés d'incitation au terrorisme et d'appels à commettre des attaques. Plus de 80 personnes recherchées ont été interpellées cette semaine en Judée-Samarie, parmi lesquelles des individus affiliés au Hamas, des lanceurs de pierres et de cocktails Molotov ainsi que des terroristes soupçonnés d'avoir préparé des engins explosifs.