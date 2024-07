Des officiers supérieurs de Tsahal attaqués par des ultra-orthodoxes à Bnei Brak

Lundi soir, des officiers supérieurs de l'armée israélienne ont été agressés à Bnei Brak par des passants qui leur ont crié "assassins". Des dizaines d'ultra-orthodoxes extrémistes ont attaqué en pleine nuit des officiers de Tsahal venus à Bnei Brak pour rencontrer le rabbin David Leibel, directeur d'une yeshiva qui tente de mettre en place des parcours pour ultra-orthodoxes dans Tsahal.

Les manifestants de la faction jérusalémite ont jeté des objets sur les officiers - le commandant du Commandement de la Formation, le général David Zini, et le chef de la Division de la Planification et de la Gestion des Ressources Humaines, le général de brigade Shai Tayeb. Les deux ont été légèrement blessés.

Un étudiant de yeshiva qui a vu la voiture des officiers a informé les lignes d'information de la faction jérusalémite, qui ont envoyé des messages à tous leurs membres à Bnei Brak - et en peu de temps, des centaines de personnes se sont rassemblées sur place et ont bloqué les officiers.

Le ministre de l'Intérieur Moshe Arbel de Shas a été le premier des partis ultra-orthodoxes à condamner l'incident : "La poignée d'extrémistes qui ont crié hier soir à Bnei Brak au général David Zini et au général de brigade Shai Tayeb 'assassin' après une réunion avec un rabbin important de la ville ne représentent même pas eux-mêmes. Ils méritent toute condamnation. Et nous n'avons rien à voir avec eux."

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a également condamné l'incident : "Tsahal et ses commandants ont un soutien total pour toute mission qui leur est confiée. L'attaque contre les commandants, le général David Zini et le général de brigade Shai Tayeb, est condamnable. Ce sont des officiers excellents et dévoués, qui travaillent pour renforcer la sécurité d'Israël à un moment où Tsahal a besoin de soldats supplémentaires, sans aucune autre considération."