Don record d'une famille juive mexicaine pour financer le plus grand hôpital de rééducation d’Israël

Le plus grand hôpital de rééducation d'Israël sera construit dans le quartier de Sde Dov, au nord de Tel-Aviv, grâce à un don de 200 millions de shekels (environ 57 millions d'euros) de la famille juive mexicaine Husidman.

Le futur établissement, qui portera le nom de ses donateurs, représente un investissement total estimé à 390 millions de dollars. Le projet est mené en partenariat avec la Fondation de Tel-Aviv, la municipalité de Tel-Aviv-Jaffa et l'association Reuth, qui gère actuellement l'hôpital de rééducation Reuth.

L'ouverture du centre est prévue dans un délai de six ans. Il disposera de 540 lits d'hospitalisation et comprendra notamment une clinique spécialisée dans les traumatismes, un vaste service d'hospitalisation de jour, un centre d'imagerie médicale, une piscine d'hydrothérapie, des instituts de rééducation de pointe ainsi qu'un incubateur consacré à la recherche et à l'innovation médicales. Environ 250 logements publics seront également construits à proximité.

La famille Husidman est l'une des plus importantes familles d'entrepreneurs du Mexique. Elle contrôle le groupe Grupo Truper, l'un des principaux fabricants d'outillage d'Amérique latine.

Selon Yigal Husidman, représentant de la fondation familiale, la guerre a mis en évidence le rôle essentiel de la médecine de rééducation.

« Il a fallu une guerre longue et douloureuse pour rappeler à tous à quel point la rééducation est essentielle pour redonner vie, dignité et autonomie aux personnes blessées », a-t-il déclaré, ajoutant que la famille souhaitait contribuer au rétablissement de « ceux qui ont défendu l'État d'Israël et en ont payé un lourd prix personnel ».

Ce projet s'inscrit dans une vague de dons majeurs consentis par des philanthropes juifs de la diaspora depuis le 7 octobre 2023. Parmi eux figure notamment le don de 200 millions de dollars accordé à l'hôpital Shaare Zedek de Jérusalem par la fondation de Jan Koum, cofondateur de WhatsApp.