Dossier des sous-marins : Netanyahou reçoit un "avis d'avertissement" de la commission d'enquête

En Israël, la commission d'enquête d'État examinant l'affaire dite "'des sous-marins" a annoncé lundi l'envoi d'avertissements à cinq personnes impliquées, dont le Premier ministre Benjamin Netanyahu et l'ancien commandant de la marine, l'amiral Ram Rothberg. Ces "avis" sont une invitation à soumettre des témoignages supplémentaires et à "examiner les preuves concernant les faits qui leur sont reprochés". Israël avait acheté ces navires au constructeur naval allemand Thyssenkrupp dans le cadre d'un contrat opaque de 2 milliards de dollars en 2016, qui fait l'objet d'un examen pour corruption et pots-de-vin potentiels.

D'après un communiqué de 11 pages publié par la commission, Netanyahu aurait pris des décisions ayant "des implications significatives pour la sécurité" du pays, sans suivre un processus décisionnel ordonné. Il aurait contourné son propre gouvernement pour "conclure des accords avec l'Allemagne sur diverses questions politiques, sécuritaires et économiques". De plus, il aurait procédé à des achats de défense "sans travail préparatoire adéquat, s'écartant des besoins opérationnels établis par le gouvernement".

La commission affirme également que Netanyahu a exclu des organes de sécurité pertinents du processus décisionnel concernant des "questions politico-sécuritaires sensibles", a évité de documenter certaines réunions et "a créé des canaux d'action parallèles et conflictuels, mettant ainsi en danger la sécurité de l'État et nuisant aux relations extérieures d'Israël".

Outre Netanyahu et Rothberg, l'ancien ministre de la Défense Moshe Ya'alon, l'ex-chef du Mossad Yossi Cohen et l'ancien employé du Conseil de sécurité nationale Avner Simchoni devraient également recevoir des avertissements de la commission.

Cette commission d'enquête, formée sous l'ancien Premier ministre Naftali Bennett en 2022, enquête depuis plus de deux ans sur les achats de sous-marins et de navires effectués sous un précédent gouvernement Netanyahu.

Bien que Netanyahu ne soit apparemment pas considéré comme suspect, il a témoigné devant la police en lien avec cette affaire, et plusieurs de ses proches collaborateurs ont été inculpés et condamnés pour leur implication dans les négociations.