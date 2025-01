EasyJet de retour dans le ciel israélien à partir du 1er juin 2025

La compagnie aérienne low-cost britannique EasyJet a confirmé ce vendredi son retour dans le ciel israélien, programmé pour le 1er juin 2025. Cette reprise se traduira par un important dispositif de 38 vols hebdomadaires reliant Israël à sept destinations européennes majeures.

Dans le détail, la liaison la plus importante sera assurée depuis Londres-Luton avec huit rotations par semaine. Amsterdam, Genève et Milan bénéficieront chacune de six vols hebdomadaires, tandis que Berlin, Bâle et Nice seront desservies à raison de quatre vols par semaine.

Pour les passagers ayant déjà réservé des billets avant cette date de reprise, EasyJet propose soit un remboursement intégral, soit un report sur un autre vol.

Cette annonce s'inscrit dans un mouvement plus large de retour des compagnies aériennes internationales vers Israël. Le groupe Lufthansa a déjà planifié sa reprise pour février 2025, suivi par la compagnie italienne ITA. Ryanair prévoit quant à elle de reprendre ses opérations durant l'été.

Ces retours progressifs font suite à une amélioration de la situation sécuritaire, notamment après l'annonce d'un cessez-le-feu dans le nord le 27 novembre dernier et les avancées concernant la libération des otages et une trêve dans la bande de Gaza.