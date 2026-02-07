Ehud Barak a séjourné à plusieurs reprises dans un appartement de Jeffrey Epstein à New York

L’ancien Premier ministre israélien Ehud Barak a séjourné à plusieurs reprises, entre 2015 et 2019, dans un appartement new-yorkais appartenant à Jeffrey Epstein, financier américain condamné pour des infractions sexuelles sur mineure, rapporte le quotidien Haaretz. Les informations s’appuient sur des documents et correspondances rendus publics la semaine dernière par le département américain de la Justice.

Selon ces échanges internes, Barak et son épouse, Nili Priel Barak, ont utilisé l’appartement lors de plusieurs séjours aux États-Unis, après la condamnation d’Epstein en 2008, qui lui avait valu treize mois de prison pour sollicitation de prostitution auprès d’une mineure. Dans certains courriels, le logement est même désigné par le personnel d’Epstein comme « l’appartement d’Ehud ».

Les documents indiquent également que Nili Priel Barak entretenait des échanges réguliers avec Epstein et ses employés concernant l’organisation des visites, la sécurité et l’entretien du logement. Le couple y aurait séjourné à plusieurs reprises pour des périodes prolongées.

L’immeuble concerné comprenait plusieurs appartements destinés à des invités d’Epstein. Une partie de ces logements était, selon les correspondances internes, qualifiée par le personnel de « appartements des filles ». Un rapport du Guardian publié en 2022 affirmait que le financier y avait hébergé pendant des années de jeunes femmes, dont certaines étaient mineures.

Toutefois, les documents rendus publics ne font état d’aucun contact entre les Barak et ces jeunes femmes, ni d’éléments impliquant l’ancien chef du gouvernement israélien dans des faits illégaux.

Contacté par Haaretz, le bureau d’Ehud Barak a confirmé que le couple avait séjourné « de temps à autre » dans un appartement appartenant à Jeffrey Epstein lors de voyages privés aux États-Unis. Il a ajouté que l’ancien Premier ministre regrettait aujourd’hui son association avec le financier.