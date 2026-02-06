Affaire Epstein : Netanyahou dément toute implication d’Israël et attaque Ehud Barak

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fermement rejeté les théories complotistes affirmant que le financier américain Jeffrey Epstein aurait travaillé pour Israël ou pour le Mossad. Dans un message publié sur le réseau X, Netanyahou affirme que les liens étroits entretenus par Epstein avec l’ancien Premier ministre Ehud Barak constituent précisément la preuve inverse.

Cette prise de position intervient après la publication par le département américain de la Justice de millions de documents internes liés à l’affaire Epstein. Ces fichiers ont mis en lumière les relations du financier avec de nombreuses figures influentes des milieux politiques, économiques, universitaires et médiatiques, parmi lesquelles Ehud Barak. Ces révélations ont ravivé, sur les réseaux sociaux, des spéculations persistantes accusant Epstein d’avoir été un agent du Mossad, accusations que Netanyahou qualifie implicitement de sans fondement.

Selon le chef du gouvernement israélien, la proximité entre Epstein et Barak démontre justement que le financier n’agissait pas pour le compte d’Israël. Netanyahou en profite pour lancer une attaque politique frontale contre son rival de longue date, accusant Ehud Barak, depuis sa défaite électorale il y a plus de vingt ans, de chercher obsessionnellement à affaiblir la démocratie israélienne. Il lui reproche notamment de collaborer avec ce qu’il décrit comme une gauche radicale antisioniste afin de tenter de renverser un gouvernement élu.

Le Premier ministre va plus loin, affirmant que Barak aurait joué un rôle actif, publiquement et en coulisses, pour alimenter des mouvements de protestation de masse, attiser les tensions internes et diffuser, selon lui, des récits médiatiques mensongers visant à déstabiliser l’exécutif israélien.

Dans ce contexte chargé, la déclaration de Netanyahou vise autant à couper court aux rumeurs liant Epstein à Israël qu’à régler ses comptes politiques avec Ehud Barak, dans un débat où se mêlent scandale international, soupçons persistants et rivalités internes israéliennes.