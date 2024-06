Elections européennes depuis Israël : mode d'emploi

Au sein des 27 États membres de l’Union Européenne, les citoyens sont appelés du 6 au 9 juin aux urnes pour élire les 720 eurodéputés qui siégeront au sein du Parlement européen.

"Nous sommes près de 180000 Français dépendant du Consulat général de Tel-Aviv et on est 70000 inscrits sur les listes électorales", a déclaré Matthieu Clouvel-Gervaiseau, Consul général de France à Tel Aviv, à i24NEWS. Les votes auront lieu dans six villes d'Israël et près de 100 bénévoles seront mobilisés pour mener à bien ce scrutin qui aura lieu dimanche de 8h à 18H (IL). Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour voter, une procuration est possible jusqu'à vendredi. "C'est un moment important, et pour la symbolique, j'aime bien cette idée qu'un Français d'Eilat ou d'Ashdod a le même poids qu'un Français de Paris ou de Marseille", a-t-il affirmé.

Ce scrutin compte 38 listes.