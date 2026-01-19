Élections municipales anticipées à Netanya après le décès de la maire

Des élections municipales anticipées se tiendront mardi à Netanya, conformément à la loi sur les collectivités locales, à la suite du décès de la maire Miriam Feirberg Ikar, figure emblématique de la vie politique locale. Le scrutin vise à désigner son successeur à la tête de la municipalité.

Au total, 338 bureaux de vote ouvriront leurs portes de 7h00 à 22h00. Près de 218 013 électeurs sont appelés aux urnes. Des dispositifs spécifiques ont été prévus afin de garantir l’accessibilité du vote : des bureaux adaptés permettront aux électeurs éligibles de voter par double enveloppe, conformément aux règles en vigueur.

Quatre candidats sont en lice pour la mairie : Yossef Biton, Tali Molner, Amos Michalov et Avi Slama. Tous ont mené une campagne courte mais intense, centrée sur la continuité des services municipaux, la gouvernance locale et les priorités urbaines d’une ville en pleine croissance.

Le décès de Miriam Feirberg Ikar a profondément marqué les habitants de Netanya. Longtemps à la tête de la municipalité, elle avait imprimé sa marque sur le développement de la ville, notamment en matière d’aménagement urbain, de tourisme et de services publics. Sa disparition a déclenché, comme le prévoit la loi, l’organisation rapide d’un scrutin spécial afin d’assurer la stabilité administrative.

Les autorités locales ont appelé à une participation élevée, soulignant l’importance de ce vote pour l’avenir de la ville. Les résultats devraient être connus dans la nuit ou au petit matin, sous réserve d’un éventuel second tour si aucun candidat n’obtient la majorité requise.