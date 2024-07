Un enfant israélien trouve sur le Mont Carmel une bague de l'époque romaine, gravée de la déesse Minerve

Yair Weitson, 13 ans, un adolescent de Haïfa parti en randonnée avec son père, a fait une découverte près du site de Shlalah dans le Carmel : "Au cours de la promenade, j'ai remarqué un petit objet de couleur verte et je l'ai soulevé. L'objet était couvert de corrosion, donc au début, j'ai cru que c'était simplement l'écrou d'un boulon. Et puis, j'ai compris que c'était une bague. De retour chez moi, j'ai identifié une figure dessus", raconte-t-il.

Photographie : Emil Aljem, Autorité des Antiquités

Après la découverte, la famille contacte Nir Distelfeld, inspecteur à l'unité de prévention du pillage de l'Autorité des Antiquités israélienne. Celui-ci transmet la bague aux trésors nationaux pour étude. L'Autorité des Antiquités l'examine en collaboration avec le Professeur Shua Amorai-Stark, experte en bijoux anciens du Collège académique Kaye. En reconnaissance de son geste civique, Yair et sa famille sont invités à visiter le nouveau campus national d'archéologie à Jérusalem, où le jeune garçon reçoit un certificat d'honneur.

Distelfeld et le Dr. Eitan Klein, de l'unité anti-pillage, décrivent la trouvaille : "Cette bague remarquablement préservée représente une figure nue casquée, tenant un bouclier d'une main et une lance de l'autre. Yair a bien vu : il s'agit probablement de Minerve, la déesse romaine de la guerre, de la stratégie et de la sagesse, équivalente de l'Athéna grecque, très populaire dans l'Israël antique."

Ce petit bijou métallique, vraisemblablement féminin, date de l'époque romaine (IIe-IIIe siècles). Il a été découvert près de Horvat Shalala, site archéologique situé sur une colline du Mont Carmel. Les vestiges d'un domaine romain et une ancienne carrière y côtoient deux entrées de tombes. La bague pourrait donc avoir appartenu à une habitante du domaine, à un ouvrier de la carrière, ou avoir servi d'offrande funéraire. "Les hypothèses sont multiples," soulignent les chercheurs.