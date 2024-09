"Enfin, tu es libre" : L'adieu déchirant de Rachel Goldberg-Polin à son fils Hersh assassiné

Dans le cimetière Guivat Shaoul de Jérusalem, sous un ciel lourd de chagrin, Rachel Goldberg-Polin se tient devant la dépouille de son fils Hersh, otage assassiné après 332 jours de captivité. Sa voix, empreinte d'une douleur indicible, s'élève parmi les sanglots étouffés des milliers d'Israéliens qui se sont joints à la cérémonie.

"Mon doux garçon," murmure Rachel, les yeux brillants de larmes contenues, "Dieu m'a choisie parmi toutes les mères du monde pour être la tienne. Quel privilège inouï ai-je dû mériter dans une vie antérieure pour recevoir un tel cadeau ?"

Rachel Goldberg-Polin a évoqué avec tendresse les rêves de voyage de Hersh, maintenant transformés en un ultime voyage vers l'au-delà. "J'espère que ce voyage sera aussi beau que ceux dont tu as rêvé," dit-elle, sa voix vacillant sous le poids de l'émotion. "Je n'ai plus à m'inquiéter pour toi, tu n'es plus en danger", a-t-elle affirmé. "Je prie pour que ta mort soit un tournant dans cette horrible situation", ajoute-t-elle en exprimant sa gratitude envers la communauté qui l'a soutenue et a demandé humblement leur aide continue pour traverser les jours sombres à venir.

Dans un dernier adieu, elle s'est adressé directement à son fils : "Enfin, mon doux garçon, enfin, enfin, enfin, tu es libre. Je t'aimerai et tu me manqueras chaque jour." Sa voix se brise sur ces mots, mais sa détermination brille à travers ses larmes : "Je sais que tu es là. J'ai juste besoin d'apprendre à te sentir différemment."