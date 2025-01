"Ensemble chez nous" : Une initiative pour reconstruire les foyers et les cœurs en Israël

Dans un élan de solidarité sans précédent, une initiative vient de voir le jour en Israël, rassemblant architectes et designers d'intérieur bénévoles pour venir en aide aux habitants dont les maisons ont été endommagées par la guerre dans le sud et le nord du pays. Ce projet novateur, baptisé "Ensemble chez nous", illustre parfaitement la résilience et l'unité du peuple israélien face à l'adversité.

Près d'une centaine de professionnels de l'architecture et du design d'intérieur, issus de tous les secteurs de la société israélienne, se sont réunis lors d'un événement fédérateur. L'objectif ? Offrir gratuitement leurs services aux résidents touchés par le conflit. Cette initiative, née de l'esprit créatif de l'architecte Rivka Raanan, a rapidement pris forme grâce au soutien de son beau-père, le rabbin Shlomo Raanan, président de l'organisation "Ayelet Hashachar".

Vered Solomon-Maman, architecte en chef du ministère du Logement, a souligné l'importance de ce projet qui s'inscrit dans la continuité de l'élan de solidarité manifesté depuis les événements tragiques du 7 octobre. "Ce projet témoigne du processus de guérison du peuple israélien", a-t-elle déclaré, annonçant que des certificats de reconnaissance seront remis à tous les participants.

L'événement a été marqué par des témoignages émouvants, notamment celui d'Amichai Shindler de Kerem Shalom. Grièvement blessé le 7 octobre, il a perdu ses mains et subi de graves blessures au visage en protégeant sa famille des terroristes. Sa femme Avital a partagé leur parcours difficile et l'aide précieuse apportée par le projet pour la rénovation de leur appartement. Zami Ravid, directeur du Musée de la Boîte à Musique à Metula, a quant à lui témoigné de la situation dans le nord, partageant son expérience personnelle de la destruction de sa maison et évoquant un moment symbolique lors de Hanoukka, où il a allumé des bougies devant les ruines de sa demeure aux côtés du Président d'Israël.

Au-delà de la simple rénovation physique des habitations, le projet vise à reconstruire le tissu social israélien. Comme l'a souligné le rabbin Shlomo Raanan : "Notre objectif est d'apporter lumière et chaleur aux foyers endommagés, tant au sens propre que figuré, tout en connectant toutes les composantes de la société israélienne."

Le projet intègre également une dimension professionnelle importante, avec des conférences et partages d'expériences sur la planification post-guerre et l'aménagement des espaces en tenant compte des situations d'urgence. L'architecte Hila Shemer a notamment présenté un exposé sur l'histoire des jardins de guerre et leur symbolique depuis la Première Guerre mondiale.