Et si les pionniers de l'Etat d'Israël n'étaient pas les ashkénazes mais les séfarades ?

Un documentaire inédit de Tami Harel-Pinto dévoile l'histoire méconnue de milliers de Juifs originaires du Maghreb qui se sont installés à Jaffa un demi-siècle avant la "première aliyah" de 1882, qui elle fut largement documentée dans les récits historiques.

Mettant en lumière des familles telles que les Moyal, Amzalag, Chelouche, et bien d'autres, ce documentaire montre de quelle manière cette communauté dynamique et influente et largement méconnue a joué un rôle crucial dans le développement de la région et dans l’accueil, plus tard, des Juifs venus de Russie, de Pologne et autres pays européens.

Pour voir le documentaire : lien youtube