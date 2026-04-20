Eyal Zamir : "Nous ne permettrons pas à l'Iran de réaliser ses ambitions contre Israël"

Le chef d’état-major de Tsahal, Eyal Zamir, a prononcé un discours à la fois solennel et résolument stratégique, mêlant hommage aux disparus et affirmation de la détermination militaire d’Israël.

Face aux familles endeuillées et aux responsables de l’État, Eyal Zamir a inscrit son propos dans la longue histoire du peuple juif, évoquant une « chaîne des générations » où chaque combattant devient un maillon vivant d’un destin collectif. Des figures bibliques aux soldats tombés ces derniers mois, il a tracé une continuité entre passé et présent, rappelant que chaque génération a dû lutter pour assurer l’existence et la sécurité du pays.

Au cœur de son intervention, le chef d’état-major a rendu hommage à une génération de combattants engagés sur tous les fronts, saluant leur courage et leur sens du sacrifice. Il a insisté sur le rôle central de la société civile et des réservistes, décrivant une armée « qui est le peuple », nourrie par l’engagement collectif et la solidarité nationale.

Mais au-delà du devoir de mémoire, le discours a pris une dimension stratégique claire. Évoquant les opérations menées contre les ennemis d’Israël, Zamir a affirmé que l’armée avait frappé durement ceux qui cherchaient à détruire l’État hébreu et qu’elle resterait en alerte maximale. « Nous ne permettrons pas à l'Iran de réaliser ses ambitions », a-t-il martelé, dans un message sans ambiguïté à Téhéran, alors que le conflit régional demeure hautement volatil. Cette ligne s’inscrit dans une stratégie plus large visant à empêcher l’Iran de renforcer ses capacités militaires et son influence dans la région .

Enfin, Eyal Zamir a lancé un appel appuyé à l’unité nationale, soulignant que la cohésion du peuple constitue « une condition de notre existence ». Dans un pays traversé par les tensions, il a insisté sur la nécessité d’un « partenariat profond » entre toutes les composantes de la société pour faire face aux défis sécuritaires.

Entre mémoire, détermination et appel à l’unité, ce discours de Yom Hazikaron réaffirme une conviction centrale : la défense d’Israël repose autant sur la force militaire que sur la solidité de son tissu national.