Frappe sur Nasrallah : dans les coulisses de l'élimination et la surprise américaine

Dans un développement majeur du conflit au Moyen-Orient, Israël a mené une frappe ciblée contre Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah, vendredi soir. Selon un rapport de la chaîne 12 israélienne, cette décision a été prise par le Premier ministre Benjamin Netanyahou avec le soutien du ministre de la Défense Gallant, peu avant son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York.

La correspondante diplomatique Dana Weiss révèle la chronologie complexe du processus d'approbation, qui s'est déroulé sur plusieurs jours. Le cabinet israélien avait donné son accord de principe jeudi soir, mais la décision finale est restée en suspens jusqu'au dernier moment.

Cette opération s'inscrit dans ce que les cercles de défense israéliens appellent "Les 10 jours d'attaques", débutés le 17 septembre par une mystérieuse opération contre les pagers du Hezbollah. Dès mercredi, l'élimination de Nasrallah était "sur la table", avec un consensus favorable parmi les hauts responsables de la sécurité.

Cependant, la décision n'a pas fait l'unanimité au sein du gouvernement. Le ministre des Finances Betsalel Smotrich et le ministre de la Coopération régionale David Amsalem auraient exprimé leur opposition, craignant que cela ne nuise aux opérations en cours à Gaza. Parallèlement à ces discussions internes, Netanyahou et son ministre des Affaires stratégiques, Ron Dermer, négociaient avec l'administration Biden sur un potentiel cessez-le-feu au Liban. Cette double démarche explique la colère palpable des Américains lorsque la nouvelle de la frappe a émergé. "De leur point de vue, ils ont été manipulés", rapporte Weiss. L'opération a finalement été exécutée vendredi à 18h20, heure israélienne, peu après le discours de Netanyahou à l'ONU, qui incluait des passages menaçants envers le Hezbollah et l'Iran.