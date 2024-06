Front nord : "Nous approchons du moment où une décision devra être prise" (Herzi Halevi)

Le chef d'état-major de Tsahal, le lieutenant-général Herzi Halevi, a déclaré qu'Israël était sur le point de prendre une décision concernant les attaques quotidiennes du Hezbollah sur le nord d'Israël dans le cadre de la guerre de Gaza.

« Nous approchons du moment où une décision devra être prise, et l'armée israélienne est préparée et prête à prendre cette décision », a déclaré M. Halevi lors d'une évaluation avec des responsables militaires et le commissaire aux incendies Eyal Caspi, sur une base militaire à Kiryat Shmona. « Nous attaquons depuis huit mois et le Hezbollah paie un prix très élevé. Il a augmenté ses tirs ces derniers jours et nous sommes prêts, après un très bon processus d'entraînement, à passer à l'attaque dans le nord", a-t-il affirmé. « Nous avons une défense solide, nous sommes prêts à attaquer », a-t-il ajouté.

David Cohen/Flash90

Halevi et Caspi ont ensuite rencontré des pompiers qui ont travaillé à l'extinction de grands incendies dans le nord d'Israël au cours des deux derniers jours, déclenchés par des attaques de roquettes et de drones du Hezbollah.