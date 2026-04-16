Gadi Eisenkot en tournée en Samarie

L’ancien chef d’état-major de Tsahal et président du parti « Yashar », Gadi Eisenkot, a effectué mercredi une visite en Samarie, se rendant dans plusieurs localités ainsi que dans la ville d’Ariel.

Accompagné de l’ancien ministre Matan Kahana et du vice-président du conseil régional de Samarie, Davidi Ben Zion, Eisenkot a notamment rencontré le chef du conseil régional, Yossi Dagan, pour un échange qualifié de long et approfondi.

La tournée a inclus des arrêts dans les localités de Bruchin et Peduel, à la ferme Shuvael, ainsi qu’à Ariel, où Eisenkot a visité l’université et rencontré le maire Yair Chetboun.

Bien familier de la région pour y avoir exercé des responsabilités militaires en tant que commandant de division, Eisenkot a reçu un briefing détaillé sur le développement civil rapide de la zone, parallèlement aux défis sécuritaires complexes auxquels elle reste confrontée.

Au cours des échanges, il a exprimé sa profonde reconnaissance envers les habitants de Samarie pour leur contribution jugée essentielle à l’effort de guerre. Il a notamment salué le taux élevé d’engagement dans les unités combattantes ainsi que la résilience des communautés en première ligne.

« Le développement sur le terrain et l’ampleur des activités sont véritablement impressionnants », a déclaré Eisenkot, insistant sur la nécessité de renforcer simultanément les dimensions civile et sécuritaire dans le contexte actuel.

Cette visite, non annoncée au préalable, s’inscrit dans un contexte politique et sécuritaire sensible, alors que les débats sur l’avenir de la région et la gestion du conflit restent au cœur de l’agenda israélien.