Les familles des otages appellent à un accord de cessez-le-feu immédiat

Les familles des otages détenus à Gaza ont livré leur message hebdomadaire devant le quartier général de Tsahal à Tel-Aviv, alors que les négociations s'intensifient pour obtenir leur libération avant l'entrée en fonction de la nouvelle administration américaine.

"Il est évident que ceux qui ne veulent pas mettre fin à la guerre tenteront de faire échouer l'accord. Netanyahou affirme que le moment est venu de libérer tout le monde, mais il refuse de faire la seule chose qui permettrait leur retour : mettre fin à la guerre," déclare Einav Zangauker, dont le fils Matan a été capturé lors de l'attaque du Hamas en octobre 2023.

"Imaginez le moment où la fin de la guerre et le retour de tous les otages seront annoncés. Imaginez la joie dans tout le pays, la liesse dans les rues, les citoyens célébrant la sacralité de la vie et la responsabilité mutuelle," ajoute-t-elle avec émotion. Ayala Metzger, belle-fille de Yoram Metzger, otage décédé en captivité, lance un appel poignant pour un accord. "Au lieu de voir les otages revenir vivants, nous les recevons dans des sacs mortuaires. Seul en Israël un échec total peut être présenté comme 'une opération héroïque'," dénonce-t-elle. "Nous ne voulons plus voir de soldats perdre leur vie pour récupérer des corps. Nous ne voulons plus de victimes dans une guerre sans issue." "Combien de sang doit encore couler pour les intérêts personnels de Netanyahou, pour des illusions messianiques aux dépens des otages et des soldats ?", a-t-elle conclu.