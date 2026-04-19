Guerre contre l’Iran : "ce n’est pas encore terminé", affirme Benjamin Netanyahou

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé que l’effort conjoint des États-Unis et d’Israël contre l’Iran n’était « pas encore terminé », lors d’une déclaration aux côtés du président argentin Javier Milei, en visite à Jérusalem. Dans un contexte régional extrêmement volatil, marqué par un cessez-le-feu fragile et des négociations en cours, le chef du gouvernement israélien a insisté sur l’incertitude des prochaines évolutions.

« Chaque instant peut entraîner de nouveaux développements », a-t-il déclaré. « Nul ne sait ce que demain ou après-demain nous réserve », a-t-il ajouté, mettant en avant la fragilité de la situation sécuritaire. Cette mise en garde intervient alors que les tensions avec Téhéran restent élevées, notamment autour du détroit d’Ormuz et des capacités militaires iraniennes.

Benjamin Netanyahu a également réaffirmé la détermination du bloc américano-israélien à atteindre ses objectifs stratégiques. « Nous atteindrons nos objectifs et apporterons davantage d’espoir et de lumière aux peuples libres du monde », a-t-il assuré, inscrivant cette confrontation dans une vision plus large de défense des intérêts occidentaux.

Cette déclaration s’inscrit dans un moment diplomatique important, marqué par la visite de Javier Milei et le renforcement des relations entre Israël et l’Argentine. Elle intervient surtout dans une phase critique, où les efforts pour stabiliser la région coexistent avec un risque réel de reprise des affrontements, chaque évolution pouvant rapidement faire basculer l’équilibre actuel.