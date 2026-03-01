Guerre en Iran : l'armée israélienne affirme avoir détruit la moitié des stocks de missiles de Téhéran

L’armée israélienne affirme avoir détruit « environ la moitié » des stocks de missiles de l’Iran lors de la guerre israélo-iranienne de juin 2025. Dans une allocution télévisée, le porte-parole de Tsahal, le général de brigade Effie Defrin, a déclaré que l’opération menée à l’époque avait permis de frapper massivement les capacités balistiques du régime iranien.

« Au cours de l’opération, nous avons détruit environ la moitié des stocks de missiles du régime iranien et empêché la production d’au moins 1 500 missiles supplémentaires », a-t-il affirmé. Selon lui, ces frappes ont significativement freiné les ambitions militaires de Téhéran.

Le général Defrin a toutefois souligné que l’Iran poursuivait ses efforts de production. D’après les estimations israéliennes, le rythme de fabrication s’élevait récemment à plusieurs dizaines de missiles sol-sol par mois. Le régime aurait également envisagé d’augmenter ce rythme à plusieurs centaines d’unités mensuelles.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions accrues entre Israël et l’Iran, alors que les capacités balistiques de Téhéran sont perçues par Jérusalem comme une menace stratégique majeure. Tsahal insiste sur sa détermination à empêcher toute reconstitution des arsenaux iraniens susceptibles de menacer le territoire israélien.