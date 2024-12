Haïfa : Quand Hanouka et Noël illuminent la même ville

La ville de Haïfa a officiellement lancé sa saison des fêtes d'hiver mercredi soir avec l'illumination d'un imposant sapin de Noël et d'une grande menorah sur la place centrale du boulevard Ben Gourion, en présence du maire Yona Yahav.

Au cours du mois à venir, les habitants de Haïfa et les nombreux visiteurs pourront profiter d'une riche programmation culturelle célébrant à la fois Hanoukka et Noël. Au programme : le festival des cultures "La Fête des Fêtes", le Festival international du film, le festival culturel "Neve Yosef" et de nombreux autres événements.

Cette programmation festive reflète l'esprit unique de Haïfa, ville connue pour sa coexistence harmonieuse entre les différentes communautés et sa tradition de célébration conjointe des fêtes religieuses.