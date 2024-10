Le Hamas revendique l'attentat de Tel Aviv - Jaffa qui a fait 7 morts

Ce mercredi, le Hamas a revendiqué la responsabilité de l'attentat terroriste perpétré mardi à Jaffa. Dans un communiqué officiel, les Brigades Izz ad-Din al-Qassam, branche armée du Hamas, ont révélé que les auteurs de l'attaque étaient deux de leurs combattants originaires d'Hébron.

Voici le détail de leur déclaration : "Nos combattants ont réussi à s'infiltrer en territoire occupé, où ils ont poignardé un soldat et se sont emparés de son arme automatique. Ils ont ensuite mené une opération courageuse dans deux lieux distincts au cœur de Tel Aviv, dont l'un situé dans une gare. Ils ont éliminé les usurpateurs sionistes à bout portant".

Les Brigades Al-Qassam annoncent que les jours à venir seront marqués par la mort qui frappera depuis diverses régions de Cisjordanie. "Nos redoutables combattants, fils des leaders Ismail Haniyeh et Saleh Al-Arouri, que nous formons et équipons, écriront par leur bravoure des pages glorieuses dans la Bataille du Déluge d'Al-Aqsa. Ces actes, si Dieu le veut, réjouiront le cœur de notre peuple. Nous poursuivrons tant que l'occupation continuera d'exterminer notre peuple et nos enfants à Gaza."

Sept Israéliens sont morts durant cette attaque dont une mère qui portait contre elle son bébé de neuf mois.