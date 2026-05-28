Haredim dans Tsahal : Netanyahou défend un nouveau modèle

Benjamin Netanyahou a visité la brigade Hashmonaim de Tsahal, dans la vallée du Jourdain, aux côtés du député Boaz Bismuth, président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense.

Lors de cette visite, le Premier ministre a défendu un modèle d’enrôlement adapté aux haredim, affirmant que les orthodoxes qui ne consacrent pas leur vie à l’étude de la Torah doivent servir dans l’armée.

« Lorsqu’un orthodoxe s’engage, il doit avoir le droit d’entrer dans l’armée en tant que haredi et d’en sortir en tant que haredi », a déclaré Netanyahou.

Le Premier ministre a dit respecter profondément le monde de la Torah, rappelant que des générations de Juifs avaient préservé l’héritage d’Israël par l’étude. Mais il a insisté sur la nécessité de relier ce monde à celui du service militaire.

Selon lui, la brigade Hashmonaim incarne cette rencontre entre l’étude de la Torah, la fidélité au mode de vie orthodoxe et la défense de l’État d’Israël.

Netanyahou a salué les soldats présents, qu’il a qualifiés de « pionniers », affirmant constater une forte hausse du recrutement et une volonté croissante de participer à la défense du pays.

Il a également rappelé qu’Israël était encore engagé dans une guerre sur sept fronts, tout en soulignant les « immenses succès » déjà obtenus. Selon lui, ces succès reposent à la fois sur la foi, l’esprit, la puissance militaire, la technologie et les armes.

Boaz Bismuth a, de son côté, parlé d’une « véritable révolution », affirmant que deux valeurs centrales d’Israël, la Torah et Tsahal, se rejoignaient dans cette unité.