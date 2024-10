Harris exhorte à un accord de cessez-le-feu immédiat à Gaza malgré les obstacles

La vice-présidente américaine Kamala Harris a souligné l'urgence d'obtenir un accord de cessez-le-feu et de libération des otages à Gaza, lors d'une interview accordée à Stephen Colbert mardi. Malgré des avancées dans les négociations, Harris a tempéré les attentes, déclarant que "les progrès sont insignifiants si un accord n'est pas effectivement conclu".

"Être proche signifie que de nombreux détails ont été réglés... mais cela n'a aucun sens tant qu'un accord n'est pas réellement atteint. Je ne veux donc pas suggérer que nous devrions être applaudis pour nous être parfois rapprochés d'un accord", a-t-elle précisé. Les États-Unis continuent de promouvoir un plan de cessez-le-feu et de libération des otages, initialement proposé par le président Biden en mai. Cependant, le Hamas a systématiquement rejeté toutes les propositions présentées jusqu'à présent.

Malgré ces refus, le secrétaire d'État Antony Blinken reste optimiste, annonçant qu'une nouvelle proposition sera présentée "très bientôt". Toutefois, le Wall Street Journal a rapporté que des responsables américains doutent désormais de la possibilité d'un accord avant la fin du mandat de Biden en janvier.

Brett McGurk, coordinateur pour le Moyen-Orient de Biden, a révélé lors d'un sommet en septembre qu'Israël avait accepté un accord incluant la libération de six otages, mais que "trois que nous négocions ont été tués dans un tunnel sous Rafah. Cela en dit long sur la volonté du Hamas de conclure un accord". McGurk a identifié le leader du Hamas, Yahaya Sinwar, comme "l'obstacle à l'accord" et a affirmé que "cette guerre ne se terminera pas tant que les otages ne seront pas rentrés chez eux, c'est un principe établi depuis un certain temps".