Hébron : 32 ans après le massacre du Caveau des Patriarches, un traumatisme toujours vif

Il y a 32 ans, le 25 février 1994, un attentat perpétré par un extrémiste juif au Caveau des Patriarches à Hébron bouleversait durablement la région et marquait un tournant dans le conflit israélo-palestinien. L’attaque, survenue un vendredi matin pendant la prière musulmane du ramadan, demeure l’un des actes de terrorisme juif les plus graves de l’histoire d’Israël.

Ce jour-là, Baruch Goldstein, médecin et résident de l'implantation de Kiryat Arba, pénètre dans la salle dite d’Isaac, au sein du lieu saint partagé par juifs et musulmans. Armé d’un fusil d’assaut, il ouvre le feu sur les fidèles. Vingt-neuf musulmans sont tués et 125 autres blessés. L’assaillant est maîtrisé puis battu à mort sur place.

Le massacre intervient quelques mois seulement après la signature des accords d’Oslo I et provoque une onde de choc en Israël, au sein de l’Autorité palestinienne et dans la communauté internationale. En Israël, une commission d’enquête officielle, présidée par l’ancien président de la Cour suprême Meir Shamgar, conclut que Goldstein a agi seul et prémédité son acte.

Les principales figures politiques et religieuses israéliennes condamnent fermement l’attaque. Le Premier ministre de l’époque, Yitzhak Rabin, exprime à la Knesset sa honte face à ce crime et appelle à isoler toute forme de soutien à l’auteur. Le chef de l’opposition d’alors, Benjamin Netanyahou, dénonce également un acte abominable. Les grands rabbins d’Israël parlent d’un "profanation du nom de Dieu".

Les conséquences ne tardent pas. Dans les semaines qui suivent, le Hamas lance une série d’attentats-suicides en représailles, notamment à Afula et à Hadera, marquant une escalade significative de la violence durant les années 1990.

Sur le terrain, le site du Caveau des Patriarches est temporairement fermé puis physiquement divisé entre espaces de prière musulmans et juifs, une séparation toujours en vigueur. À Hébron, les dispositifs sécuritaires sont profondément renforcés : présence militaire accrue, restrictions de circulation pour les Palestiniens et fermeture de rues centrales comme la rue Shouhada, autrefois artère commerciale majeure.

Trois décennies plus tard, le Caveau des Patriarches reste un point de friction hautement sensible, à la fois religieux, politique et sécuritaire. Le massacre de 1994 demeure un traumatisme fondateur, dont les répercussions continuent de peser sur les mémoires et sur la réalité quotidienne à Hébron.