Herzog propose que les commémorations officielles du 7 octobre se tiennent à la résidence du président

Le président israélien Isaac Herzog a proposé une solution de compromis dans la controverse entourant la cérémonie officielle de commémoration du massacre du 7 octobre. Face aux désaccords sur l'organisation de l'événement, Herzog a suggéré que la cérémonie se tienne à la résidence du président à Jérusalem, dans une lettre adressée au Premier ministre Benjamin Netanyahou et à d'autres ministres. "La cérémonie sera respectueuse, unificatrice, officielle et sobre, et bien sûr sans connotations politiques", a écrit Herzog. Il a ajouté : "Je propose que chaque communauté, groupe, localité, kibboutz, moshav et ville commémore cette journée comme ils le souhaitent, comme c'est l'usage pour le Jour du Souvenir des soldats tombés et des victimes du terrorisme."

La ministre Miri Regev, chargée de l'organisation de la cérémonie officielle, a fait face à de vives critiques. En réponse, elle a déclaré : "Je suis habituée aux attaques. Ces gens ne sont pas nombreux, mais malheureusement, ils ne sont jamais satisfaits." Regev a annoncé que la cérémonie se tiendrait dans le sud du pays, sans public et sans diffusion en direct à la télévision.

Un groupe de familles endeuillées et de survivants a lancé une collecte de fonds pour organiser une cérémonie alternative. "L'engagement public sans précédent nous encourage à produire une cérémonie plus ambitieuse que celle initialement prévue", ont-ils déclaré, après avoir récolté 1,7 million de shekels.

Le député Hili Tropper a exprimé son soutien à cette initiative : "Si cela leur convient, je voudrais être avec eux, partager leur douleur, pleurer avec eux et espérer avec eux des jours meilleurs."

Les familles organisant la cérémonie alternative ont réagi aux propos de Regev : "Les 'bruits de fond' dont parle Regev, c'est nous - les familles endeuillées, les résidents de la zone frontalière de Gaza et du nord, les réservistes qui ont payé et continuent de payer un lourd tribut pour les événements du 7 octobre." Elles ont accusé le gouvernement de produire "une cérémonie artificielle et déconnectée pour des millions de shekels" et ont demandé que le budget alloué à l'événement gouvernemental soit transféré à leur cérémonie, qu'elles considèrent comme "la cérémonie du peuple".