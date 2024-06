Herzog s'entretient avec la famille de l'otage népalais et salue sa bravoure le 7 octobre

Le président Isaac Herzog s'est entretenu avec la famille d'un otage népalais détenu à Gaza par le Hamas.

"J'ai été profondément ému de m'entretenir sur Zoom avec la famille de Bipin Joshi, un étudiant en agriculture népalais qui étudiait en Israël lorsqu'il a été brutalement pris en otage par le Hamas le 7 octobre", a déclaré M. Herzog, selon un communiqué de son bureau. "Bipin a fait preuve d'une grande bravoure et d'un grand courage en détournant des grenades alors que les terroristes commençaient leur assaut. J'ai dit à sa famille qu'Israël continuerait à faire tout ce qui est en son pouvoir pour ramener Bipin et tous les otages dans leurs familles, ce qui est d'une importance et d'une priorité suprêmes." "La souffrance de la famille et des amis de Bipin - à l'autre bout du monde - est une nouvelle preuve du mépris total du Hamas pour toute vie humaine, indépendamment de la foi, de la nationalité, du sexe ou de l'âge", a-t-il affirmé.