"Il n'y aura pas de cessez-le-feu à Gaza tant que le Hamas ne sera pas éliminé" (Netanyahou)

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou déclare qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu permanent à Gaza tant que les capacités militaires et de gouvernement du Hamas n'auront pas été détruites, dans une deuxième déclaration publiée après que le président américain Joe Biden a affirmé qu'Israël avait proposé un accord en trois phases pour un cessez-le-feu à Gaza en échange de la libération d'otages par le Hamas.

« Les conditions posées par Israël pour mettre fin à la guerre n'ont pas changé : la destruction des capacités militaires et administratives du Hamas, la libération de tous les otages et la garantie que Gaza ne constitue plus une menace pour Israël », a déclaré M. Netanyahou. « Israël continuera d'insister pour que ces conditions soient remplies avant qu'un cessez-le-feu permanent ne soit mis en place. L'idée qu'Israël acceptera un cessez-le-feu permanent avant que ces conditions ne soient remplies est vouée à l'échec", ajoute-t-il.