Images choc sur les paquets de cigarettes : la nouvelle mesure qui entre en vigueur en Israël

À compter de ce dimanche, tous les produits du tabac commercialisés en Israël doivent porter des avertissements sanitaires illustrés, en plus des mentions écrites déjà obligatoires, a annoncé le ministère de la Santé. Les nouveaux visuels couvriront 75 % de la surface des emballages, selon un format uniforme destiné à éviter toute confusion avec des produits présentés comme présentant un « risque réduit ».

Cette nouvelle réglementation s'applique à l'ensemble des produits du tabac, notamment les cigarettes, les cigarettes électroniques, le tabac à usage oral et les produits destinés au narguilé. Les images retenues illustrent les conséquences du tabagisme et les risques liés à l'exposition au tabagisme passif.

Le ministère explique que cette mesure s'inscrit dans une stratégie plus large visant à réduire le nombre de fumeurs, à dissuader les jeunes de commencer à fumer et à encourager le sevrage tabagique. Les avertissements graphiques ont été élaborés à l'issue d'un processus associant experts en santé publique, spécialistes de la communication, professionnels du traumatisme, représentants de la jeunesse et consultation du public.

Avec l'entrée en vigueur de cette réglementation, Israël rejoint près de 140 pays ayant rendu obligatoires les avertissements sanitaires illustrés sur les emballages des produits du tabac.

Le directeur général du ministère de la Santé, Moshe Bar Siman Tov, a qualifié cette réforme d'« étape importante » dans la lutte contre le tabagisme. Il a souligné que, pour la première fois, ces avertissements concerneront également les cigarettes électroniques, réaffirmant la volonté du ministère de poursuivre ses efforts pour réduire le tabagisme et protéger la santé publique.