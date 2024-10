Immobilier/Israël : Jérusalem, Tel Aviv, et... Ofakim sont les villes où ont eu lieu le plus de ventes de logements neufs

L'Office central des statistiques vient de publier ses nouvelles données concernant le marché immobilier en Israël. Entre juin et août, environ 24 300 logements ont été vendus, soit une augmentation de 4,6% par rapport aux trois mois précédents et d'environ 22% par rapport à la même période l'année dernière. L'été dernier avait été considéré comme l'une des périodes les plus basses du marché immobilier, après une série de hausses des taux d'intérêt qui avaient laissé de nombreux acheteurs potentiels dans l'expectative.

Menahem KAHANA / AFP

44,6% du total des logements vendus sont des logements neufs, soit environ 10 870 unités. Environ un cinquième (20,1%) d'entre eux ont été vendus avec des subventions gouvernementales. Les ventes de logements neufs ont augmenté de 25,7% par rapport à la même période l'année dernière (juin-août 2023), mais ont diminué de 1,6% par rapport aux trois mois précédents (mars-mai 2024).

55,4% du total des logements vendus entre juin et août 2024 sont des logements d'occasion, soit environ 13 490 unités. Les ventes de logements d'occasion ont augmenté de 19,8% par rapport à la même période l'année dernière et de 10,2% par rapport aux trois mois précédents.

Jérusalem, Tel Aviv-Jaffa et Ofakim sont en tête pour le nombre de logements neufs vendus entre juin et août 2024, avec plus de 500 unités chacune. Pour les logements d'occasion vendus durant la même période, Jérusalem, Haïfa et Beer-Sheva sont en tête avec plus de 800 unités chacune, suivies par Tel Aviv-Jaffa, Petah Tikva et Ashkelon avec plus de 400 unités chacune.