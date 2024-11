Infiltrations dans les bases militaires : démantèlement d'un réseau criminel en Israël

La police israélienne et le ministère de la Défense ont révélé lundi les détails d'une vaste opération ayant conduit au démantèlement d'un réseau criminel qui facilitait l'entrée de personnes non autorisées dans des installations militaires sensibles.

Une enquête secrète menée ces derniers mois par l'unité d'élite Lahav 433 et le service de sécurité du ministère de la Défense a mis au jour un système impliquant plusieurs entrepreneurs ayant remporté des appels d'offres pour des travaux d'infrastructure sur des bases militaires. Ces derniers sont soupçonnés d'avoir sciemment employé des travailleurs non autorisés et des clandestins.

L'enquête a également révélé un système de corruption présumé, incluant des pots-de-vin versés à des responsables qui auraient facilité la falsification de documents permettant l'accès aux installations militaires. Le 28 octobre, les forces de l'ordre ont perquisitionné les domiciles de cinq résidents des territoires, découvrant du matériel de contrefaçon servant à falsifier divers documents, notamment des permis de conduire et des licences d'équipement. Quatre suspects supplémentaires ont été arrêtés ce lundi. Le tribunal a ordonné la détention de trois suspects jusqu'au 7 novembre et d'un quatrième jusqu'au 5 novembre. Les cinq suspects arrêtés la semaine dernière comparaîtront demain devant le tribunal militaire d'Ofer pour une possible prolongation de leur détention.

L'enquête se poursuit.