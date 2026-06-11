Intégration des femmes : 25 yeshivot hesder refusent désormais d'envoyer leurs élèves dans les chars

La crise autour de l'intégration de femmes dans les unités blindées de Tsahal continue de s'aggraver. Treize responsables supplémentaires de yeshivot hesder (académies combinant études religieuses et service militaire) ont annoncé jeudi qu'ils cesseraient d'orienter leurs élèves vers le corps des blindés à partir du prochain cycle de recrutement, en réaction à la décision d'y intégrer des femmes combattantes.

Cette nouvelle décision porte à 25 le nombre total de yeshivot hesder ayant suspendu l'envoi de leurs étudiants vers les unités blindées. Selon les estimations, cette mesure pourrait priver le corps des blindés de plusieurs centaines de soldats chaque année, les yeshivot hesder représentant une part importante des recrues des unités combattantes.

Dans une lettre commune, les responsables religieux affirment que les récentes décisions judiciaires ouvrent la voie à une plus grande mixité au sein des unités de combat. Ils reprochent à l'État et à l'armée de ne pas s'être opposés à cette évolution et estiment que la présence de femmes dans des chars aux côtés de soldats hommes porte atteinte, selon eux, à la fois aux principes religieux qu'ils défendent et à l'efficacité opérationnelle des unités.

Les signataires soulignent toutefois qu'ils ne soutiennent pas le refus de servir. Ils assurent que leurs étudiants continueront à s'engager massivement dans les unités combattantes de Tsahal, mais dans d'autres corps que les blindés. Les rabbins appellent l'armée à proposer des cadres de service adaptés aux soldats religieux possédant un profil de combat mais ne pouvant, selon leurs critères, servir dans une unité blindée devenue mixte.