Tsahal aux responsables religieux : "Nous avons besoin de chaque combattant et combattante"

L’armée israélienne a répondu mercredi aux critiques formulées par plusieurs dirigeants de yeshivot hesder du courant sioniste religieux, qui ont annoncé qu’ils cesseraient d’orienter leurs étudiants vers le corps blindé en raison d’un projet pilote visant à examiner l’intégration de femmes dans certaines fonctions combattantes de cette arme.

Dans un communiqué, Tsahal a souligné que, après plus de deux ans et demi de guerre intensive, l’armée avait besoin de "chaque combattant et de chaque combattante". L’institution militaire a rappelé qu’en tant qu’"armée du peuple", elle cherchait à intégrer l’ensemble des composantes de la société israélienne tout en tenant compte des besoins spécifiques des différentes populations.

L’armée a également précisé que la décision de la Cour suprême ne l’obligeait pas à intégrer immédiatement des femmes dans les unités blindées, mais uniquement à mener une phase d’expérimentation destinée à évaluer cette possibilité. Selon Tsahal, ce projet sera conduit dans le respect des règles du service conjoint et des exigences opérationnelles de l’armée.

Le porte-parole militaire a insisté sur le fait qu’aucun des scénarios actuellement examinés ne prévoit un service mixte entre hommes et femmes au sein d’une même unité de combat. L’objectif du programme est d’évaluer différentes options tout en préservant les standards professionnels et opérationnels de l’arme blindée.

La polémique a éclaté après la publication d’une lettre signée par quatorze responsables de yeshivot hesder. Ceux-ci estiment que l’intégration de femmes dans les unités de chars constituerait une atteinte à la fois spirituelle et pratique à l’efficacité des combattants. Ils ont appelé l’armée à proposer aux jeunes hommes religieux disposant d’un profil de combat, mais ne servant pas dans l’infanterie, d’autres cadres militaires correspondant davantage à leur vision du service et de la vie religieuse.