Une première historique : une femme achève la formation de l’unité d’élite Sayeret Matkal

Pour la première fois de son histoire, Tsahal a annoncé jeudi qu’une femme avait achevé avec succès le parcours de formation de la prestigieuse unité d’élite Sayeret Matkal. Cette étape marque une avancée majeure dans le cadre d’un programme pilote lancé en décembre 2024 visant à étudier l’intégration des femmes dans les unités combattantes, y compris les forces spéciales.

La soldate, qui avait auparavant réussi les épreuves de sélection préliminaires et satisfait à tous les critères requis, a suivi un parcours de formation spécialement adapté, d’une durée de plus d’un an et demi. Son succès constitue une étape importante dans l’évaluation menée par l’armée sur l’élargissement du service des femmes au sein des unités les plus exigeantes de Tsahal.

L’armée israélienne a précisé que les modalités de son intégration aux activités opérationnelles de l’unité seront définies prochainement en fonction des besoins opérationnels et conformément aux règles encadrant le service mixte au sein de Tsahal. Les conclusions de cette phase du programme pilote doivent également être présentées prochainement au Forum de l’état-major général.

Dans un communiqué, Tsahal a souligné que "la mobilisation du potentiel de service des combattants et combattantes de tous les secteurs de la société est aujourd’hui une nécessité". L’armée a ajouté qu’elle continuerait à promouvoir cette politique tout en tenant compte des impératifs opérationnels et des dispositions en vigueur concernant le service conjoint des hommes et des femmes.