Isaac Herzog commémore le Farhoud et alerte sur la montée persistante de l'antisémitisme

Le président israélien Isaac Herzog a présidé lundi une cérémonie à la résidence présidentielle de Jérusalem à l'occasion du 85e anniversaire du Farhoud, le pogrom perpétré contre les Juifs d'Irak en juin 1941. L'événement a réuni des survivants ainsi que leurs proches, parmi lesquels Nadia Cohen, survivante du Farhoud, et Hadassah Lazar, sœur de Shlomo Mansour, survivant du pogrom de Bagdad et enlevé puis assassiné après l'attaque du 7 octobre 2023.

Dans son discours, Herzog est revenu sur les violences commises à Bagdad et dans d'autres villes irakiennes dans la nuit du 1er au 2 juin 1941. Il a rappelé que des émeutiers avaient attaqué les foyers juifs, tuant, blessant et pillant des centaines de personnes. 179 Juifs, hommes, femmes, enfants et personnes âgées, avaient été massacrés uniquement parce qu'ils étaient juifs.

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Le président israélien a également mis en garde contre la résurgence actuelle de l'antisémitisme à travers le monde. Il a affirmé que les vagues de haine antijuive continuaient de s'intensifier, y compris dans des pays démocratiques et parmi des États historiquement proches d'Israël. Herzog a insisté sur la nécessité de préserver la mémoire du Farhoud et de la Shoah afin d'alerter les générations futures sur les conséquences de l'incitation antisémite et du racisme.

Le chef de l'État a par ailleurs établi un parallèle entre les survivants du Farhoud et les victimes du massacre du 7 octobre. Il a notamment évoqué l'histoire des survivants irakiens ayant participé à la fondation du kibboutz Beeri, durement touché lors de l'attaque menée par le groupe terroriste Hamas. Herzog a également rendu hommage à Shlomo Mansour, membre du kibboutz Kissoufim, enlevé puis tué en captivité, dont la famille avait déjà survécu au Farhoud des décennies auparavant.