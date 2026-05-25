Isaac Herzog suspend l’examen de la demande de grâce de Benjamin Netanyahou

Le président israélien Isaac Herzog a décidé de suspendre l’examen de la demande officielle de grâce déposée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, selon Kan 11.

D’après la chaîne israélienne, cette décision intervient après l’absence de réponse de l’équipe de Benjamin Netanyahou à une initiative visant à ouvrir un canal direct de discussion avec la présidence. L’objectif était d’examiner la possibilité d’un compromis autour de son procès.

La procureure générale Gali Baharav-Miara aurait été informée des détails de cette démarche et aurait exprimé un soutien de principe à cette initiative. Mais Benjamin Netanyahou n’a pas répondu à l’ouverture proposée par Isaac Herzog.

Dans l’entourage du président, ce silence aurait été interprété comme un manque de volonté de coopérer. Isaac Herzog aurait donc décidé de retirer le sujet de l’ordre du jour et de geler la procédure.

Cette décision pourrait avoir des conséquences importantes. Selon des juristes, le témoignage de Benjamin Netanyahou dans son procès pénal devrait bientôt s’achever. Une fois cette étape terminée, la demande de grâce pourrait perdre une grande partie de sa pertinence.

Benjamin Netanyahou est jugé dans plusieurs affaires de corruption présumée, qu’il conteste depuis le début.