Le procès de Benjamin Netanyahou suspendu pour « raisons sécuritaires et diplomatiques »

L’audience prévue ce lundi matin dans le procès pour corruption de Benjamin Netanyahou a été annulée à la suite d’une demande urgente déposée par ses avocats.

Le Premier ministre israélien devait comparaître à 9h30 devant le tribunal de district de Tel Aviv. La présidente du panel de juges, Rivka Friedman-Feldman, a d’abord annoncé que l’audience ne commencerait pas à l’heure prévue, avant que les juges ne valident l’annulation complète de la séance.

La défense de Benjamin Netanyahou a invoqué des « raisons sécuritaires et diplomatiques » empêchant le Premier ministre de se présenter au tribunal. Son avocate, Noa Milstein, qui le représente avec Amit Hadad, a indiqué qu’une enveloppe scellée avait été transmise au tribunal et au parquet afin de détailler les circonstances de cette absence.

Le parquet avait proposé que l’audience se tienne plus tard dans la journée, si les événements évoqués dans la demande ne pouvaient pas être reportés. Les juges ont toutefois décidé d’annuler entièrement la séance.

Dans sa décision, Rivka Friedman-Feldman a expliqué que cette annulation tenait compte des documents soumis à l’examen du tribunal, ainsi que de la position de l’État et de l’avocat d’un autre accusé dans le dossier.

La prochaine audience du procès est prévue mardi à 9h30, toujours devant le tribunal de district de Tel Aviv.