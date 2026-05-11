Le procès de Benjamin Netanyahou reprend à huis clos sur fond de tensions avec l’Iran

Le procès pénal du Premier ministre Benjamin Netanyahou a repris lundi devant le tribunal de district de Tel Aviv, dans un contexte de fortes tensions autour des négociations entre les États-Unis et l’Iran.

L’audience a commencé par une séance à huis clos, avant de se poursuivre en public. Elle s’est finalement achevée à 12 h 45, à la demande de la défense.

Benjamin Netanyahou devait ensuite convoquer une réunion de sécurité lundi après-midi, alors qu’Israël surveille de près les développements liés à la proposition américaine visant à mettre fin à la guerre avec l’Iran. Ces discussions pourraient avoir d’importantes conséquences pour la sécurité régionale et les tensions avec Téhéran.

Le procès en est actuellement à la phase du contre-interrogatoire. L’accusation interroge Benjamin Netanyahou et le confronte à des incohérences relevées dans son témoignage.

Les questions portent actuellement sur le dossier 4000, aussi connu sous le nom d’affaire Bezeq-Walla. Il s’agit du dossier central du procès et du seul dans lequel Benjamin Netanyahou est accusé de corruption.

Les procureurs affirment que Benjamin Netanyahou, lorsqu’il était ministre des Communications, aurait favorisé des décisions réglementaires avantageuses pour Bezeq, alors contrôlé par l’homme d’affaires Shaul Elovitch. En échange, il aurait obtenu une couverture médiatique favorable sur le site Walla, également détenu à l’époque par Shaul Elovitch.

Benjamin Netanyahou nie ces accusations et affirme depuis des années que les affaires le visant sont politiquement motivées.

Le contre-interrogatoire dans le dossier 4000 approche de sa dernière phase. Il devrait ensuite se poursuivre avec le dossier 2000, qui concerne des conversations entre Benjamin Netanyahou et l’éditeur du quotidien Yediot Aharonot, Arnon Mozes, au sujet d’une couverture médiatique favorable.

Benjamin Netanyahou a été inculpé en 2019 et a commencé à témoigner en décembre 2024, devenant le premier Premier ministre israélien en exercice à comparaître comme accusé dans un procès pénal.

Outre le dossier 4000, il est poursuivi dans le dossier 1000 pour fraude et abus de confiance, dans une affaire de cadeaux reçus de riches hommes d’affaires. Il est également poursuivi dans le dossier 2000 pour fraude et abus de confiance.

Le Premier ministre nie toute infraction dans les trois affaires.