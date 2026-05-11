Téhéran rejette le plan américain et exige des réparations de guerre

L'Iran a rejeté la proposition américaine visant à mettre fin à la guerre, ont rapporté dimanche soir les médias d'État iraniens. Selon l'agence IRIB, des responsables à Téhéran estiment que le plan présenté par Washington revient à demander une « capitulation » de l'Iran face aux exigences de Donald Trump.

La réponse iranienne intervient après les déclarations du président américain, qui a lui-même jugé inacceptable la position transmise par Téhéran. Sur Truth Social, Donald Trump a affirmé avoir lu la réponse des représentants iraniens et a déclaré ne « pas l'apprécier du tout ».

« C'est totalement inacceptable », a écrit le président américain.

À Téhéran, un haut responsable cité par l'agence Tasnim a minimisé cette réaction. Selon lui, le rejet de Donald Trump « n'a absolument aucune importance ».

« En Iran, personne n'élabore de plans pour plaire à Trump », a-t-il déclaré. Il a ajouté que l'objectif de l'équipe de négociation iranienne était uniquement de défendre les droits de l'Iran, et non de satisfaire Washington.

Selon les médias iraniens, Téhéran exige désormais des réparations de guerre de la part des États-Unis. L'Iran réclame aussi la levée des sanctions américaines, la restitution des avoirs iraniens saisis et la reconnaissance de sa pleine souveraineté sur le détroit d'Ormuz.

Ces demandes durcissent encore les négociations, alors que plusieurs médiateurs tentaient ces derniers jours de rapprocher les positions entre les deux pays.

Donald Trump, de son côté, a accusé l'Iran de « mener en bateau les États-Unis et le reste du monde depuis 47 ans ». Il a également évoqué l'ancien président Barack Obama, qu'il accuse d'avoir été trop conciliant avec la République islamique.

Dans un long message publié sur Truth Social, Donald Trump a affirmé que l'Iran avait subi de « centaines de milliards de dollars » des États-Unis, évoquant notamment 1,7 milliard de dollars en liquide qui auraient été acheminés à Téhéran.

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Le président américain a également accusé l'Iran d'avoir tué des Américains avec des bombes artisanales, d'avoir réprimé des manifestations et d'avoir massacré des manifestants. Il a conclu son message en affirmant que les dirigeants iraniens « ne riront plus ».

Le rejet de la proposition américaine confirme l’impasse actuelle. Washington juge la réponse iranienne inacceptable, tandis que Téhéran considère le plan américain comme une tentative d'imposer sa reddition.